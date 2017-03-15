В Брянске разразился «парковочный» скандал
Спор двух водителей о правилах парковки плавно перетек с улицы Брянска на страницы соцсетей.
«Что за недолюди ездят по нашему городу и паркуют свои корыта, не имея ни ручки с бумажкой, ни сигналки с обратной связью?» – возмутилась в одном из автосообществ в соцсети брянская автомобилистка.
«Я сталкиваюсь с таким безымянным «подпиранием» своей машины раз в неделю стабильно, и каждый раз мне, девушке в положении, приходится или выкручиваться в 100500 подходов чтобы выехать, или бегать искать такого засранца», – пожаловалась девушка.
К гневному сообщению она приложила фото машины «сегодняшнего чудака».
«Я уже почти выбралась, когда он соизволил вытащить свой зад, на мой вопрос о номере телефона провякал что-то невнятное и так и оставил стоять свое авто через ж**у. Надеюсь, водитель «Ниссана», тебя когда-нить в самый ответственный момент подопрут так, что ты никуда куда не успеешь», – пожелала она «оппоненту».
Неизвестно, дошло ли послание до адресата, но на сообщение откликнулась владелица одной из припаркованных машин.
Диалог строился следующим образом: «Уважаемая девушка! Я прошу вас немедленно убрать номера машин с изображения! На каком основании вообще они выложены в Сеть? Я к вашему скандалу отношения не имею. Почему мой номер на этой картинке?». – «Видимо, имеет ваш спутник». – «Сами-то поняли, что написали?».
Удалось ли автовладельцам разрешить конфликт миром, неизвестно.
Новости регионов
17 Марта, 2017
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