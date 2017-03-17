Поиск по сайту

Атмосферный фронт принесет в Брянскую область заморозки

Опубликовано Сегодня, 08:00

Синоптики прогнозируют в Брянской области ночные заморозки и дневные осадки.

По информации Росгидрометцентра России, с 16 марта через Центральный федеральный округ с запада на восток перемещается атмосферный фронт.

17-18 марта в регионах ЦФО пройдут небольшие осадки. Преобладающая температура воздуха ночью составит -3…4 °С, при прояснениях до -8 °С, днем 3…10 °С.

В Брянске 17-18 марта ожидаются ночные заморозки – до -1 °С, днем до +8 °С.

С 8 Марта в ЦФО царил антициклон. В результате в центральных регионах оказались побиты температурные максимумы. Так, в соседнем Смоленске 14 марта был перекрыт абсолютный максимум температуры: 10,3 °С против 9,1 °С в 2014 году.

 5560
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • В Брянск в феврале придет апрель
  • 14 ноября в Брянской области обещают сильный дождь и снег
  • Сегодня Брянску обещают аномально теплый день
  • Выходные в Брянске будут ветреными и, возможно, снежными
  • Выходные в Брянской области будут пасмурными и теплыми
    • Новости регионов
    Вязьмич ночью на улице лишился денег и мобильного телефона
    14:06:35 17-03-2017
    Полиция Вяземского района задержала молодого человека, подозреваемого в грабеже мобильного телефоны и денег у местного жителя, об этом сообщила пресс-службе УМВД региона.
    На одном из рославльских заводов пострадал рабочий
    13:45:16 17-03-2017
    Работник автоагрегатного завода в Рославле получил серьезные травмы головы, об этом сообщили в УМВД по Смоленской области.
    Соцсети: в одном из смоленских магазинов заметили жвачки с заданиями «групп смерти»
    12:56:07 17-03-2017
    Смоленские представители продовольственного магазина предупредили коллег в Лыткарине Московской области о появлении в продаже жвачек с заданиями «групп смерти», об этом 17 марта сообщили в соцсети «ВКонтакте» в группе «Жалобная книга. Смоленск».
    Подозреваемый в сбыте героина задержан в Смоленске
    11:51:23 17-03-2017
    Правоохранители Смоленска задержали молодого человека, подозреваемого в сбыте героина с помощью «закладки», об этом сообщила пресс-службе ГУ МЧС области.
    Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Смоленской филармонии
    11:32:57 17-03-2017
    Специалисты СУ СК региона 16 марта завели уголовное дело по нецелевому использованию бюджетных денег должностными лицами Смоленской  филармонии, об этом сообщили в пресс-службе управления.
    Пожар в деревне Жорновка. Погиб пожилой мужчина
    10:55:31 17-03-2017
    Пенсионер заживо сгорел во время пожара в жилом доме в деревне Жорновка Смоленского района 17 марта, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС региона.
    17 Марта, 2017
    		 +4 $59€63
    Лента новостей
    Сегодня, 15:00
    Брянское правительство: лекарства по рецепту – «забота о пациентах»
    Сегодня, 14:21
    В Татарстане продают фирму бывшего брянского сенатора
    Сегодня, 14:20
    В «Брянском лесу» зацвел орешник
    Сегодня, 13:40
    Ремонт проспекта Станке Димитрова в Брянске возобновится в апреле
    Сегодня, 13:00
    В Брянске ночная гостья обокрала постояльца гостиницы
    Сегодня, 12:30
    В Большом Полпино перевернулся «Логан»: полиция ищет свидетелей
    Сегодня, 12:00
    Чиновники отсудили у аэропорта «Брянск» 2,6 миллиона рублей
    Сегодня, 11:30
    Третьекурсница Анна Прусакова стала «Мисс БГИТУ – 2017» (ФОТО)
    Сегодня, 11:00
    Брат умершего Тихона Шпиленка возглавил заповедник на Камчатке
    Сегодня, 10:30
    Водитель и семь пассажиров пострадали в ДТП с маршруткой в Брянске
    Сегодня, 10:00
    Артем Сухоломкин стал новым пресс-секретарем брянского губернатора
    Сегодня, 09:30
    Брянского чиновника Оборотова наградили за православную олимпиаду
    Сегодня, 09:00
    Клинцовского главу оштрафовали на 300 тысяч за «подаренный» дом
    Сегодня, 08:30
    В Новозыбковском районе женщина с ножом ранила троих за несколько часов
    Сегодня, 08:00
    Атмосферный фронт принесет в Брянскую область заморозки
    Вчера, 19:00
    В Брянске разразился «парковочный» скандал
    Вчера, 18:20
    В Трубчевске выпал крупный град (ФОТО)
    Вчера, 17:55
    Детский лагерь «Елочка» можно купить по цене «хрущевки»
    Вчера, 17:40
    Брянец вернулся с концерта с инструментами музыкантов
    Вчера, 17:00
    УМВД: пострадавших в ДТП с маршруткой в Брянске все же семеро
    Вчера, 16:20
    Брянский блогер рассказал о слепой бабушке и «властных недоумках»
    Вчера, 15:40
    Крестящаяся Сивакова рассказала в «Прямом эфире» о «боли страны» (ВИДЕО)
    Вчера, 15:00
    На Фокина в Брянске водитель «Калины» сбил пенсионера на «зебре»
    Вчера, 14:20
    Жительница Брянска пожаловалась на один из крупнейших в России гипермаркетов
    Вчера, 13:40
    Брянский камвольный комбинат должен 363 миллиона за ткани и пряжу
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 14:02
    В журнале "Изборский клуб" опубликовали статьи брянских авторов
    Вчера, 17:49
    Брянская городская поликлиника №5 отмечает 60-летие
    Вчера, 16:17
    АПХ «Мираторг» инвестировал свыше 75 млн рублей в повышение эффективности системы контроля качества на производстве говядины в 2016 году
    Вчера, 14:43
    Поможем маленькому Емельяну!
    Вчера, 12:48
    Брянцы смогут увидеть прямые трансляции четырех спектаклей-номинантов и лауреатов Российской национальной театральной премии «Золотая маска».
    Актуальные темы
    Происшествия О главном
    В Брянске маршрутка врезалась в столб: пострадали семь человек
    Новости Общество
    Брянцы штурмовали 4-ю поликлинику
    Общество О главном
    Жительница Брянска пожаловалась на один из крупнейших в России гипермаркетов
    Новости Происшествия
    В Брянске возбудили уголовное дело по факту смерти младенца в больнице
    Новости Происшествия
    Под Малыгинским мостом в Брянске нашли тело мужчины без одежды
    Новости партнёров
    Опора России
    "ОПОРА РОССИИ" подписала меморандум о взаимопонимании с Управлением по развитию предприятий малого и среднего бизнеса Турецкой Республики.

    "ОПОРА РОССИИ" подписала меморандум о взаимопонимании с Управлением по развитию предприятий малого и среднего бизнеса Турецкой Республики.На Шестом заседании Совета сотрудничества высшего уровня под председательством президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана «ОПОРА РОССИИ» подписала Меморандум о взаимопонимании с Управлением по развитию и поддержке предприятий малого и среднего бизнеса Турецкой Республики (KOSGEB).

    Ростелеком новости
    Интернет-трафик в Брянской области вырос на 30%

    Интернет-трафик в Брянской области вырос на 30%«Ростелеком» в Брянской области в 2016 году зафиксировал рост потребления интернет-трафика на 30 % по сравнению с 2015 годом и превысил 57 тысяч Тбайт.
    МРСК новости
    Работник Брянскэнерго занял второе место в смотре-конкурсе уполномоченных по охране труда МРСК Центра

    Работник Брянскэнерго занял второе место в смотре-конкурсе уполномоченных по охране труда МРСК ЦентраЭлектромонтер оперативно-выездной бригады Дятьковского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» Дмитрий Филинков занял второе место в смотре-конкурсе «Лучший уполномоченный по охране труда», проводившемся среди первичных профсоюзных организаций МРСК Центра по итогам работы в 2016 году.

    РЖД новости
    Брянские железнодорожники поздравили победителей детского эко-конкурса «Здоровье планеты? В моих руках!»

    Брянские железнодорожники поздравили победителей детского эко-конкурса «Здоровье планеты? В моих руках!»Призы и подарки от брянских железнодорожников получили воспитанники железнодорожных детских садов Брянской области, которые приняли участие в конкурсе рисунков на экологическую тему, стартовавшем в феврале 2017 года.

    РЖД новости
    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Состоялось открытие коттеджного посёлка «Андреевский парк»

    Торжественное  открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.