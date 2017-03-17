Атмосферный фронт принесет в Брянскую область заморозки
Синоптики прогнозируют в Брянской области ночные заморозки и дневные осадки.
По информации Росгидрометцентра России, с 16 марта через Центральный федеральный округ с запада на восток перемещается атмосферный фронт.
17-18 марта в регионах ЦФО пройдут небольшие осадки. Преобладающая температура воздуха ночью составит -3…4 °С, при прояснениях до -8 °С, днем 3…10 °С.
В Брянске 17-18 марта ожидаются ночные заморозки – до -1 °С, днем до +8 °С.
С 8 Марта в ЦФО царил антициклон. В результате в центральных регионах оказались побиты температурные максимумы. Так, в соседнем Смоленске 14 марта был перекрыт абсолютный максимум температуры: 10,3 °С против 9,1 °С в 2014 году.
Новости регионов
17 Марта, 2017
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