В Трубчевске выпал крупный град

15 марта в Трубчевске выпали осадки в виде града.

Фотографиями местные жители делятся в соцсетях.

По их словам, на уже прогревшейся земле град быстро растаял, оставшись лежать лишь на асфальте и крышах домов.

В ближайшее время, по сообщениям синоптиков, осадки ожидаются и в других районах Брянской области.