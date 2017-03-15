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В Трубчевске выпал крупный град

Опубликовано Вчера, 18:20

15 марта в Трубчевске выпали осадки в виде града.

Фотографиями местные жители делятся в соцсетях.

По их словам, на уже прогревшейся земле град быстро растаял, оставшись лежать лишь на асфальте и крышах домов.

В ближайшее время, по сообщениям синоптиков, осадки ожидаются и в других районах Брянской области.

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