Брянцев доставят на фестиваль «Крымская весна» троллейбусами
18 марта в Брянске организуют специальные троллейбусные рейсы для доставки горожан на фестиваль «Крымская весна».
Фестиваль пройдет на Кургане Бессмертия в Советском районе, сообщили в городской администрации.
Расписание движения дополнительных троллейбусов к Кургану Бессмертия:
– отправление от камвольного комбината: 13.34;
– отправление от стальзавода: 13.27, 13.40, 14.05, 14.19, 14.32, 14.43, 15.00;
– отправление от мясокомбината 13.51, 14.01;
– отправление от бульвара Щорса: 14.47, 14.00;
– отправление от телецентра: 14.06, 14.19, 14.32, 14.45, 14.58;
– отправление от улицы Горбатова: 13.51, 14.03, 14.26, 14.39, 14.53, 15.05.
По окончании фестиваля будут организованы специальные рейсы до мясокомбината, бульвара Щорса и камвольного комбината. Ориентировочное время отправления троллейбусов от Кургана Бессмертия – 20.00.
Также, напомним, 18 марта ограничат въезд и парковку в Центральном парке имени 1000-летия Брянска.
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