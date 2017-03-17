Брянцев доставят на фестиваль «Крымская весна» троллейбусами

18 марта в Брянске организуют специальные троллейбусные рейсы для доставки горожан на фестиваль «Крымская весна».

Фестиваль пройдет на Кургане Бессмертия в Советском районе, сообщили в городской администрации.

Расписание движения дополнительных троллейбусов к Кургану Бессмертия:

– отправление от камвольного комбината: 13.34;

– отправление от стальзавода: 13.27, 13.40, 14.05, 14.19, 14.32, 14.43, 15.00;

– отправление от мясокомбината 13.51, 14.01;

– отправление от бульвара Щорса: 14.47, 14.00;

– отправление от телецентра: 14.06, 14.19, 14.32, 14.45, 14.58;

– отправление от улицы Горбатова: 13.51, 14.03, 14.26, 14.39, 14.53, 15.05.

По окончании фестиваля будут организованы специальные рейсы до мясокомбината, бульвара Щорса и камвольного комбината. Ориентировочное время отправления троллейбусов от Кургана Бессмертия – 20.00.

Также, напомним, 18 марта ограничат въезд и парковку в Центральном парке имени 1000-летия Брянска.