Дохлый карп напугал покупательницу брянского гипермаркета
Жительница Брянска пожаловалась на антисанитарные условия в одном из городских супермаркетов.
В письме, поступившем в редакцию ИА «Город 32», она рассказала, что 16 марта заметила в гипермаркете в Фокинском районе мертвого карпа, который находился в аквариуме вместе с живыми рыбами. По ее словам, сам аквариум выглядел грязным, вода была мутной.
«Я провела в гипермаркете около получаса. За это время мертвая рыба окончательно побелела. Но ни один из четырех сотрудников, которым я указала на нарушение, не отреагировал на мои слова. От меня только отмахивались и крутили пальцем у виска. Вот такой сервис и такое качество продукции в брянских магазинах», – заключила покупательница.
Новости регионов
17 Марта, 2017
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