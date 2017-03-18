Брянский лесозаготовщик под Новый год сжег машину лесничего

Автомобиль Ford Kuga и гараж сгорели полностью в Вязьме ночью 20 марта, об этом сообщила пресс-служба областного управления МЧС.

40-летний мужчина, хозяин дачного дома, заживо сгорел во время пожара на улице Большая Октябрьская 19 марта в областном центре, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Смоленской области.

Две квартиры пострадали во время пожара в жилом трехквартирном доме на Молодежном переулке в поселке Красный Смоленской области 19 марта, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Парень 20 лет покончил с собой в гараже в деревне Усвятье Дорогобужского района 17 марта, об этом сообщили в СУ СК РФ по Смоленской области.

«Лада» и Volkswagen не смогли разъехаться напротив универсама «Нахимовский» на улице Нахимова в областном центре утром 20 марта, об этом сообщил Смоленский автопортал.

49-летняя женщина утонула в реке Остер в Рославле 18 марта, об этом сообщили в СУ СК по Смоленской области.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 29 декабря мужчина, занимавшийся заготовкой леса, поджег машину лесничего Трубчевского лесничества. В результате автомобиль стоимостью 153 тысяч рублей был полностью уничтожен огнем.

Житель Трубчевска предстанет перед судом по обвинению в поджоге машины и незаконном хранении боеприпасов.

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