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Брянский лесозаготовщик под Новый год сжег машину лесничего

Опубликовано Сегодня, 11:00

Житель Трубчевска предстанет перед судом по обвинению в поджоге машины и незаконном хранении боеприпасов.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 29 декабря мужчина, занимавшийся заготовкой леса, поджег машину лесничего Трубчевского лесничества. В результате автомобиль стоимостью 153 тысяч рублей был полностью уничтожен огнем.

По данным прокуратуры, преступление лесозаготовщик совершил из личной неприязни, обусловленной служебной деятельностью потерпевшего.

При обыске дома подозреваемого полицейские обнаружили ручную осколочную оборонительную гранату Ф-1.

Прокуратура Трубчевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы переданы в суд.

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