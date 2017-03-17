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Работников вокзала Брянск I эвакуировали из-за учений

Опубликовано Сегодня, 13:00

На железнодорожном вокзале Брянск I прошла учебная эвакуация персонала.

Тренировку провел начальник отделения – государственный инспектор Брянска по пожарному надзору подполковник внутренней службы Валерий Разуваев, сообщили в ГУ МЧС по Брянской области.

Разуваев провел с работниками вокзала внеплановый инструктаж о требованиях пожарной безопасности, порядке действий в случае возникновения пожара и использовании первичных средств пожаротушения.

В учениях приняли участие 20 человек.

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