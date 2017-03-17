Работников вокзала Брянск I эвакуировали из-за учений

Жителю Смоленска, молодому человеку 17 лет, Промышленный райсуд города назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы в колонии, об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Улицы Смоленска коммунальщики постепенно приводят в порядок после зимы, уже отремонтированы семь улиц, об этом сообщил 20 марта во время оперативного совещания замглавы Павел Бабюк.

27 человек на Смоленщине получат бесплатное жилье, об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Зубры в национальный парк «Смоленское Поозерье» приедут из Приокско-Террасного заповедника 23 марта 2017 года, об этом сообщила пресс-служба заповедника.

Мужчина получил легкие телесные повреждения, попав под машину Volkswagen Touareg 20 марта на улице Кирова в областном центре, об этом сообщил Смоленский автопортал.

Полиция Руднянского района задержала женщину, подозреваемую в похищении из банкомата 30 тысяч рублей, оставленных пенсионером, об этом сообщила пресс-службе УМВД региона.

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Интернет-трафик в Брянской области вырос на 30% «Ростелеком» в Брянской области в 2016 году зафиксировал рост потребления интернет-трафика на 30 % по сравнению с 2015 годом и превысил 57 тысяч Тбайт.