Брянские «ждуны» с детьми несколько часов провели в очереди к врачу
Жители Брянска продолжают жаловаться на огромные очереди в поликлиниках.
Фото очередной очереди в соцсетях выложил брянец Андрей Александрович. По его словам, очередь образовалась в детской поликлинике № 2. На момент опубликования поста мужчина с ребенком провели в очереди на УЗИ почти три часа, придя в поликлинику к 8.00.
Как отмечают горожане, аналогичная ситуация сложилась и в других лечебных учреждениях Брянска и области.
Напомним, на прошлой неделе Интернет облетели фото больших очередей в 4-й поликлинике: чтобы получить рецепт на лекарство, люди вынуждены были несколько часов дожидаться сдачи анализов.
Однако замгубернатора Николай Щеглов, проинспектировавший поликлинику, никаких очередей не увидел. На днях ситуацию обсуждали на Первом канале.
Новости регионов
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