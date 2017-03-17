Брянские «ждуны» с детьми несколько часов провели в очереди к врачу

Жители Брянска продолжают жаловаться на огромные очереди в поликлиниках.

Фото очередной очереди в соцсетях выложил брянец Андрей Александрович. По его словам, очередь образовалась в детской поликлинике № 2. На момент опубликования поста мужчина с ребенком провели в очереди на УЗИ почти три часа, придя в поликлинику к 8.00.

Как отмечают горожане, аналогичная ситуация сложилась и в других лечебных учреждениях Брянска и области.

Напомним, на прошлой неделе Интернет облетели фото больших очередей в 4-й поликлинике: чтобы получить рецепт на лекарство, люди вынуждены были несколько часов дожидаться сдачи анализов.

Однако замгубернатора Николай Щеглов, проинспектировавший поликлинику, никаких очередей не увидел. На днях ситуацию обсуждали на Первом канале.