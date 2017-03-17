В Брянске ремонтируют поглотивший машину провал

В понедельник, 20 марта, коммунальщики заметили провал грунта у торгового центра «Айсберг» в Советском районе Брянска.

Напомним, 18 марта в яме на парковке застряла легковая машина. Автомобиль вызволяли сотрудники МЧС.

Как рассказали в соцсетях горожане, сегодня на месте провала начались ремонтные работы. За выходные яма значительно расширилась.

«Там еще в прошлом году было все волнами. Понятно было, что рано или поздно провалится. То же самое скоро будет на площади Партизан», – предупреждают брянцы.