Севские полицейские заказали конфеты с ПДД

Сотрудники отделения ГИБДД МО МВД России «Севский» заказали партию конфет и шоколада в обертках с Правилами дорожного движения.

По информации областной Госавтоинспекции, сладости называются «Световозвращатели – детям» и «Безопасный переход для двоих».

На этикетки конфет и шоколада нанесены Правила дорожного движения и обращения к детям и их родителям. Севские автоинспекторы уверены, что такие напоминания «пойдут на пользу юным пешеходам и другим участникам дорожного движения».

О производителе необычных конфет в ГИБДД не сообщают.