Брянский салон красоты приглашал клиентов на «липовое» омоложение

Брянский салон красоты привлекли к ответственности за предложение несуществующих услуг.

Дело в отношении салона 20 марта рассмотрела комиссия Брянского УФАС. Как сообщили в ведомстве, изучив рекламу конкурентов, салон решил не отставать и принялся рекламировать медицинскую косметологию.

По данным УФАС, услуги медицинской косметологии салон «не предоставлял, но очень хотел», однако лицензии пока не получил. Руководство компании решило таким образом провести мониторинг спроса с помощью рекламы.

За нарушение закона о рекламе рекламодателя обязали устранить ненадлежащую рекламу. Также ему выдано предупреждение.