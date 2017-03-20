К 95-летию брянского ветерана, служившего пономарем, испекли уникальный торт

Приход Свято-Троицкого храма в Бежичах поздравил с 95-летим ветерана Великой Отечественной войны Федора Сазонова.

95-летие Федор Родионович отметил 20 марта. Как рассказали в Брянской епархии, в гости к юбиляру в этот день пришли клирик иерей Иоанн Чебан и работники храма. По этому случаю испекли уникальный торт, украшенный голубыми звездами и фигурой именинника.

Федор Сазонов более 20 лет служил в Троицкой церкви пономарем и до сих пор, несмотря на преклонный возраст, приходит помолиться за многих людей, отметили в епархии.

Священник Иоанн от имени настоятеля храма и всех прихожан пожелал Федору Родионовичу крепкого здоровья, душевного спокойствия, добра, счастья и долгих лет жизни. Он также поблагодарил юбиляра за подвиг в годы Великой Отечественной войны, за труд, за служение Богу, за любовь и заботу о людях.





