В Брянске водитель и пассажиры выгоняли женщину из маршрутки

Настоящая драма разыгралась утром 21 марта в салоне маршрутного такси № 49 в Брянске.

Как рассказали в соцсетях очевидцы, инцидент произошел утром. В переполненную маршрутку вошла женщина (на фото), однако водитель попросил ее выйти.

«Не поеду, штраф потому что дорогой», – пытался он объяснить женщине, но та выходить отказалась, требуя, чтобы «чтобы вышли все, кто стоят». Некоторые пассажиры, опаздывая на работу, именно так и поступили, не дожидаясь разрешения конфликта.

Оставшиеся встали на сторону водителя. Одна из женщин назвала пассажирку «утренним вампиром», вторая и вовсе перешла на нецензурную лексику.

Почувствовав поддержку, водитель в итоге заявил, что не повезет женщину «принципиально, даже если все выйдут» и он потеряет выручку. «Да мы сейчас вас все выкинем отсюда», – рассвирепели пассажиры.

В результате вместе с водителем они убедили женщину покинуть салон и дождаться другую маршрутку.

Напомним, сегодня сотрудники ДПС провели в Бежицком районе Брянска рейд по выявлению нарушений со стороны водителей маршрутных такси. Девятерых водителей оштрафовали за несоответствие фактического числа пассажиров установленным для микроавтобусов требованиям.