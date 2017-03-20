В Брянске водитель и пассажиры выгоняли женщину из маршрутки
Настоящая драма разыгралась утром 21 марта в салоне маршрутного такси № 49 в Брянске.
Как рассказали в соцсетях очевидцы, инцидент произошел утром. В переполненную маршрутку вошла женщина (на фото), однако водитель попросил ее выйти.
«Не поеду, штраф потому что дорогой», – пытался он объяснить женщине, но та выходить отказалась, требуя, чтобы «чтобы вышли все, кто стоят». Некоторые пассажиры, опаздывая на работу, именно так и поступили, не дожидаясь разрешения конфликта.
Оставшиеся встали на сторону водителя. Одна из женщин назвала пассажирку «утренним вампиром», вторая и вовсе перешла на нецензурную лексику.
Почувствовав поддержку, водитель в итоге заявил, что не повезет женщину «принципиально, даже если все выйдут» и он потеряет выручку. «Да мы сейчас вас все выкинем отсюда», – рассвирепели пассажиры.
В результате вместе с водителем они убедили женщину покинуть салон и дождаться другую маршрутку.
Напомним, сегодня сотрудники ДПС провели в Бежицком районе Брянска рейд по выявлению нарушений со стороны водителей маршрутных такси. Девятерых водителей оштрафовали за несоответствие фактического числа пассажиров установленным для микроавтобусов требованиям.
Новости регионов
22 Марта, 2017
|+2
|$58
|€62
Приглашаем вас на выставку-ярмарку Социальной Мастерской «Ковчег», которая состоится: 21 марта 2017 года, по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, д.98 «а», в помещении бизнес-центра «На Калинина».
«Ростелеком» в Брянской области в 2016 году зафиксировал рост потребления интернет-трафика на 30 % по сравнению с 2015 годом и превысил 57 тысяч Тбайт.
В филиале ПАО «МРСК Центра»- «Брянскэнерго» прошло отчетное заседание Совета ветеранов предприятия, в ходе которого были подведены итоги работы за 2016 году и определены задачи на будущее.
На нескольких участках Брянского региона Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» в последней декаде марта 2017 года сотрудники путевого комплекса выполнят плановые ремонтно-путевые работы, которые необходимо провести после эксплуатации железнодорожной инфраструктуры в зимний период.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.