В Брянском кафедральном соборе выставят мощи Матроны Московской

Мусор, находившийся на балконе верхнего этажа девятиэтажного здания, загорелся 21 марта в районе Сортировки в областном центре, об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Капитан юстиции Марк Ракицкий 21 марта 2017 года назначен на должность руководителя следственного отдела СУ СК РФ по Смоленской области, об этом сообщила пресс-служба управления.

Анатолий Кашпировский, популярный в 80-90 годах гипнотизер, выступит с сеансами в Смоленске с 25 марта по 13 апреля 2017 года, об этом сообщили в пресс-службе экстрасенса.

Две легковых машины не поделили дорогу на улице Индустриальной в областном центре 21 марта, об этом сообщили подписчики Смоленского автофорума.

Мужчина 53-х лет получил телесные повреждения, попав под автомобиль «Лада» 21 марта на трассе «М1-Темкино» в Гагаринском районе, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона.

Следователи УМВД России по Смоленску направили в суд уголовное дело двоих местных жителей, обвиняемых в девяти случаях мошенничества в соцсетях, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Интернет-трафик в Брянской области вырос на 30% «Ростелеком» в Брянской области в 2016 году зафиксировал рост потребления интернет-трафика на 30 % по сравнению с 2015 годом и превысил 57 тысяч Тбайт.