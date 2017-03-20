В парке «Юность» в Брянске появится искусственный водоем
В 2017 году в парке «Юность» в Володарском районе появится искусственный водоем.
Как сообщили в Брянском горсовете, в этом году помимо строительства водоема в парке планируется завершить благоустройство подворья Бабы-Яги, сделать Калинов мост, установить фигуру богатыря, сражающегося со Змеем Горынычем, и продлить декоративные ограждения.
В парке уже уложили тротуарную плитку, отремонтировали ограждение, установили фигуры героев мультфильма «Войны грибов» и других.
Работы ведутся совместными усилиями руководства парка и предпринимателей.
«Важно, чтобы парк не превратился в нагромождение платных детских аттракционов, развлекательный центр под открытым небом. Там должны оставаться территории для прогулок. В первую очередь это парк отдыха. Там отведена определенная территория под аттракционную зону!» – сообщил на заседании районных депутатов председатель Володарской территориальной депутатской группы Николай Дашунин.
По словам председателя комитета по муниципальной собственности и сфере обслуживания, члена Володарской территориальной депутатской группы Николая Ивкина, «размещение любых торговых точек должно быть только после того, как места в парке будут выставлены на аукцион и при проведении торгов определится победитель».
Ивкин также заявил о том, что «в парке не должно быть людей, распивающих спиртные напитки, а значит, там нельзя продаваться алкоголь».
По данным горсовета, в этом году будет разработан ландшафтный проект и тематический концепт-проект для дальнейшего развития парка.
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