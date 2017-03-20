Жителей Клинцов оставили без норвежской мойвы
Брянские ветеринарные инспекторы запретили ввоз в Россию 1,5 тонны свежемороженой мойвы норвежского производства.
20 марта микроавтобус с мойвой, следовавший из Белоруссии, в пункте принятия уведомлений Красный Камень остановили пограничники. Груз передали специалистам регионального Управления Россельхознадзора.
Как пояснили в ведомстве, мойву везли из Светлогорска Гомельской области в Клинцы для розничной продажи.
При проверке выяснилось, что рыбу норвежского происхождения отгрузили в гомельском ЗАО «Мера Голд» в адрес ИП Ермоленко в Светлогорске. При этом груз перевозится без ветеринарного сертификата, в антисанитарных условиях с нарушением температурного режима, а место погрузки, указанное в товарно-транспортной накладной, отсутствовало в Реестре организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и хранение подконтрольных товаров, перемещаемых с территории одного государства – члена Таможенного союза на территорию другого государства – члена Таможенного союза.
Кроме того, вывоз рыбы с территории Белоруссии в Россию для дальнейшей продажи был запрещен.
Поскольку норвежскую рыбу запрещено ввозить в РФ постановлением Правительства от 7 августа 2014 года, груз уничтожили на Унечском ветсанутильзаводе.
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