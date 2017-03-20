«Тайный» ломбард незаконно раздавал деньги брянцам

В Брянске ломбард без названия незаконно предлагал деньги под залог недвижимости и автомобилей.

Как сообщили в Брянском УФАС, на рекламном щите компании находилась наиболее привлекательная для клиентов информация о 5-процентной ставке. О других условиях займов, влияющих на сумму расходов, рекламодатель предпочел умолчать.

Тайной для потребителей было и название ломбарда. При этом по закону наименование лица, оказывающего финансовую услугу, должно обязательно присутствовать в рекламе.

В ходе проверки выяснилось, что компания, предлагающая займы, не включена в государственный реестр ломбардов, а следовательно, не имеет права осуществлять и рекламировать свою деятельность.

Комиссия Брянского УФАС признала рекламу ненадлежащей. В отношении виновных будут возбуждены административные дела.