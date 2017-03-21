На время нереста на брянских водоемах запретили рыбалку
В Брянской области начал действовать запрет на рыбную ловлю.
Как сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, в связи с нерестом с 22 марта по 10 июня рыбалка запрещена на водных объектах рыбохозяйственного значения в Гордеевском, Злынковском, Клинцовском, Комаричском, Климовском, Новозыбковском, Погарском, Севском, Суземском и Трубчевском районах.
На остальных водных объектах рыбохозяйственного значения ограничения будут действовать с 1 апреля по 10 июня. Они распространяются на все орудия добычи рыбы.
В это время рыбачить можно будет вне мест нереста с помощью одной поплавочной или донной удочки. Общее количество крючков не должно превышать двух штук на одного человека.
Нарушителям грозят штрафы: 2-5 тысяч рублей для граждан, 20-30 тысяч рублей для должностных лиц и 100-200 тысяч для юридических лиц – с конфискацией судна и других орудий лова.
Новости регионов
23 Марта, 2017
|+4
|$58
|€63
Приглашаем вас на выставку-ярмарку Социальной Мастерской «Ковчег», которая состоится: 21 марта 2017 года, по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, д.98 «а», в помещении бизнес-центра «На Калинина».
«Ростелеком» в Брянской области в 2016 году зафиксировал рост потребления интернет-трафика на 30 % по сравнению с 2015 годом и превысил 57 тысяч Тбайт.
В филиале ПАО «МРСК Центра»- «Брянскэнерго» прошло отчетное заседание Совета ветеранов предприятия, в ходе которого были подведены итоги работы за 2016 году и определены задачи на будущее.
Компания «РЖД» для улучшения качества обслуживания пассажиров с 15 мая 2017 года увеличит количество рейсов «Дневных экспрессов», курсирующих между Москвой и Брянском, до трех в сутки в каждую сторону, а также уменьшит время составов в пути. Дополнительные составы укрепят транспортную связь между городами и повысят транспортную мобильность населения.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.