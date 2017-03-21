На время нереста на брянских водоемах запретили рыбалку

В Брянской области начал действовать запрет на рыбную ловлю.

Как сообщили в региональном департаменте природных ресурсов и экологии, в связи с нерестом с 22 марта по 10 июня рыбалка запрещена на водных объектах рыбохозяйственного значения в Гордеевском, Злынковском, Клинцовском, Комаричском, Климовском, Новозыбковском, Погарском, Севском, Суземском и Трубчевском районах.

На остальных водных объектах рыбохозяйственного значения ограничения будут действовать с 1 апреля по 10 июня. Они распространяются на все орудия добычи рыбы.

В это время рыбачить можно будет вне мест нереста с помощью одной поплавочной или донной удочки. Общее количество крючков не должно превышать двух штук на одного человека.

Нарушителям грозят штрафы: 2-5 тысяч рублей для граждан, 20-30 тысяч рублей для должностных лиц и 100-200 тысяч для юридических лиц – с конфискацией судна и других орудий лова.