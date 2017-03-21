Брянцы сами залатали ямы во дворе
Не дожидаясь, пока двор станет частью «Комфортной городской среды», жители улицы Севской в Фокинском районе Брянска сами приступили к латанию ям.
По словам местных жителей, из года в год коммунальщики игнорируют огромные ямы во дворах домов по Севской.
Осенью прошлого года, казалось бы, ситуация улучшилась: на въездах во двор дома № 15 положили новый асфальт, но радость оказалась недолгой. С началом отопительного сезона коммунальщики принялись устранять последствия очередной аварии и разбили дорожное покрытие. За зиму ямы разрослись настолько, что теперь представляют опасность не только для легковушек, но и для грузовиков.
Вот уже несколько дней инициативные жильцы 15-го дома укладывают в ямы битый кирпич. С материалами им «помогли» электрики, менявшие крышу на трансформаторной будке и оставившие после себя гору старых кирпичей.
На долгий срок эксплуатации обновленной дороги местные жители не рассчитывают, однако за неимением других перспектив они рады и такому ремонту.
Напомним, депутаты Брянского горсовета обсуждают возможность ремонта дворов на условиях софинансирования со стороны самих горожан.
Новости регионов
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