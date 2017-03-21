Житель Белой Березки попросил Богомаза о новой маршрутке

Житель поселка Белая Березка Трубчевского района пожаловался на недостаточное транспортное обслуживание.

22 марта на личном приеме, который провел губернатор Александр Богомаз, мужчина попросил открыть дополнительный утренний маршрут «Белая Березка – Трубчевск – вокзал Брянск I».

По его мнению, это было бы удобно для тех, кто планирует пересаживаться на поезд. Однако, сообщили в областном правительстве, студентам брянских вузов будет удобнее, если конечную остановку сделают традиционной – на автовокзале.

Богомаз поручил открыть новый маршрут с учетом мнения жителей Белой Березки. Маршрут будет социальным – в автобусах можно будет воспользоваться льготами на проезд.