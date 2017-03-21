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Житель Белой Березки попросил Богомаза о новой маршрутке

Опубликовано Сегодня, 08:00

Житель поселка Белая Березка Трубчевского района пожаловался на недостаточное транспортное обслуживание.

22 марта на личном приеме, который провел губернатор Александр Богомаз, мужчина попросил открыть дополнительный утренний маршрут «Белая Березка – Трубчевск – вокзал Брянск I».

По его мнению, это было бы удобно для тех, кто планирует пересаживаться на поезд. Однако, сообщили в областном правительстве, студентам брянских вузов будет удобнее, если конечную остановку сделают традиционной – на автовокзале.

Богомаз поручил открыть новый маршрут с учетом мнения жителей Белой Березки. Маршрут будет социальным – в автобусах можно будет воспользоваться льготами на проезд.

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