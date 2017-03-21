За третье убийство жителя Карачева приговорили к 14 годам

Приговор по уголовному делу жителя Карачева, совершившего третье по счету убийство, вступил в силу.

Как сообщили в областной прокуратуре, в ночь на 23 сентября 2016 года у дома № 20 по улице Карла Маркса в Карачеве мужчина нанес 35-летней знакомой, с которой вместе выпивал, шесть ударов колюще-режущими предметами в область груди и шеи. Женщина скончалась от травм.

Суд приговорил убийцу к 14 годам исправительной колонии особого режима, однако тот не признал себя виновным и оспорил приговор.

Апелляционная инстанция Брянского областного суда не нашла оснований для удовлетворения жалобы и оставила приговор без изменения.

В последний раз житель Карачева освободился из мест лишения свободы в декабре 2014 года.