В Фокинском районе Брянска появился новый опорный пункт

В Фокинском районе Брянска открылся новый опорный пункт полиции.

Помещения для нужд полиции отремонтировали в здании общежития по улице Новозыбковской, 19, сообщили в районной администрации. Пункт включает три кабинета, общий коридор и туалет. В помещениях покрасили окна, стены и радиаторы отопления, заменили линолеум и плинтусы, поклеили обои и потолочную плитку, обновили мебель о оргтехнику.

Ремонт произвели силами работников ЖЭУ № 3 МУП «Жилспецсервис» и местных предпринимателей: ООО «Стройдело», ОАО «Комплект», ООО «Монтаж-Строй Брянск», гипермаркета «Мегастрой», парикмахерской ИП Татьяны Шевелевой.

«К сожалению, мастерская ИП Светланы Высоцкой отказалась ремонтировать территории общего пользования, решив пользоваться благами отремонтированного помещения безвозмездно», – сообщили в администрации Фокинского района.

Чиновники поблагодарили ЖЭУ № 3 и бизнесменов за проделанную работу, отметив, что «старое, неухоженное помещение полностью преобразилось и готово к встрече стражей правопорядка и жителей района».