В Брянске проснулись бабочки
Установившаяся в Брянске теплая погода разбудила бабочек.
Нескольких бабочек на улице Дзержинского в Фокинском районе сегодня днем заметил наш читатель. Он рассказал, что часть насекомых грелась на солнце, часть кружила в воздухе.
По словам специалистов, мартовское пробуждение бабочек нельзя назвать редким явлением, однако, как правило, массово они появляются в апреле, с началом цветения растений.
Между тем, по прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Брянске ожидается похолодание до +3…+4 0С днем и 0…-1 0С ночью. Возможны осадки в виде дождя со снегом.
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23 Марта, 2017
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