В Брянске проснулись бабочки

Установившаяся в Брянске теплая погода разбудила бабочек.

Нескольких бабочек на улице Дзержинского в Фокинском районе сегодня днем заметил наш читатель. Он рассказал, что часть насекомых грелась на солнце, часть кружила в воздухе.

По словам специалистов, мартовское пробуждение бабочек нельзя назвать редким явлением, однако, как правило, массово они появляются в апреле, с началом цветения растений.

Между тем, по прогнозам синоптиков, в начале следующей недели в Брянске ожидается похолодание до +3…+4 0С днем и 0…-1 0С ночью. Возможны осадки в виде дождя со снегом.