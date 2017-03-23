В Брянске 1102 гектара леса защитят от застройщиков
1102 гектара леса в Брянске получили статус городских лесов и поставлены на государственный кадастровый учет.
По данным городской администрации, еще недавно площадь таких лесов в кадастре составляла всего 125,9 гектара.
Городские власти дорабатывают лесохозяйственный регламент, определяющий нормативы по охране, защите и воспроизводству леса.
После его подписания в 2017 году 117 участков городского леса площадью 1102 гектара включат в государственный лесной реестр, который станет «охранной грамотой» брянского леса от «строительного топора», отметили в мэрии.
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