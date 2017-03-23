В Брянске 1102 гектара леса защитят от застройщиков

1102 гектара леса в Брянске получили статус городских лесов и поставлены на государственный кадастровый учет.

По данным городской администрации, еще недавно площадь таких лесов в кадастре составляла всего 125,9 гектара.

Городские власти дорабатывают лесохозяйственный регламент, определяющий нормативы по охране, защите и воспроизводству леса.

После его подписания в 2017 году 117 участков городского леса площадью 1102 гектара включат в государственный лесной реестр, который станет «охранной грамотой» брянского леса от «строительного топора», отметили в мэрии.