Брянцы жалуются на «побоища» во 2-й детской поликлинике

Родители продолжают жаловаться на многочасовые очереди в детской поликлинике № 2 в Советском районе Брянска.

На медосмотр для поступления в школу и детский сад детей отправляют именно к специалистам поликлиники, жалуются горожане на сайте областного департамента здравоохранения.

«Заключения специалистов других лечебных учреждений, в том числе частных, не допускаются. Везде большие очереди, но к стоматологу, который работает три часа и не каждый день, просто побоище, – пишет автор одного из сообщений. – Почему нельзя получить заключение в той же детской стоматологической поликлинике или в частном кабинете? Видимо, тогда поликлинике страховой компанией не будет оплачена стоимость полного медосмотра ребенка... Выход один: заставляют проходить осмотр именно в конкретной ГБУЗ – обеспечьте работу специалиста каждый день и в течение всего рабочего дня».

Заместитель главного врача по медицинской части Елизавета Симонова извинилась «за причиненные неудобства».

«Для прохождения профилактических осмотров на территории детской поликлиники приглашен врач – детский стоматолог, но, так как он является совместителем, время приема ограничено», – пояснила Симонова.

По ее словам, администрация поликлиники нашла выход из положения: «В связи с прохождением медицинских осмотров детей, поступающих в образовательные организации, организован прием детского стоматолога дополнительно в четверг с 16 до 18 часов».

Напомним, на днях житель Брянска с ребенком провел несколько часов в очереди на УЗИ во 2-й детской поликлинике.