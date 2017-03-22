Новозыбковца приговорили к 11 годам за жестокое убийство женщины

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу жителя Новозыбковского района.

30 октября 2016 года мужчина выпивал с 32-летней знакомой в дачном домике в поселке Дедовский Новозыбковского района. Поссорившись с женщиной, он нанес ей 21 удар ножом в область лица, груди, шеи и 12 ударов обухом топора в область головы. Женщина погибла от травм.

В суде он признал свою вину частично, пояснив, что не хотел убивать подругу – лишь проучить ее за кражу 300 рублей.

Ранее житель Новозыбковского района отбывал наказание за убийство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В последний раз он освободился из заключения 17 октября 2016 года.

Суд признал его виновным в убийстве и приговорил к 11 годам исправительной колонии строгого режима. Также ему предстоит выплатить 800 тысяч рублей сестре убитой в качестве компенсации морального вреда.