Брянцев просят не покупать редкие первоцветы
Жителей Брянской области просят «не губить красоту края».
«Происходит интенсивное уничтожение природных экосистем и исчезновение видов живых организмов. Особенно интенсивно уничтожаются раннецветущие растения», – сообщили в областном департаменте природных ресурсов и экологии.
Брянцев призывают не продавать и не покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу и находящиеся на грани исчезновения, а также сообщать в полицию о фактах сбора, транспортировке и продаже первоцветов.
К первоцветам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Брянской области, относятся: первоцвет чукотский, цикламен кавказский, первоцвет дарьяльский, ппрвоцвет почколистный, первоцвет Юлии, проломник Козо-Полянского, первоцвет перистый, первоцвет сахалинский, хохлатка Маршалла, печеночница благородная, ветреница лесная, адонис, или горицвет весенний, и прострел луговой.
«Будем верить, что желание того, чтобы наши дети и внуки смогли увидеть эти прекрасные растения не на картинке, а в живой природе, остановят и продавцов, и покупателей», – отметили в департаменте природных ресурсов.
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24 Марта, 2017
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