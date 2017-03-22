Брянцев просят не покупать редкие первоцветы

Жителей Брянской области просят «не губить красоту края».

«Происходит интенсивное уничтожение природных экосистем и исчезновение видов живых организмов. Особенно интенсивно уничтожаются раннецветущие растения», – сообщили в областном департаменте природных ресурсов и экологии.

Брянцев призывают не продавать и не покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу и находящиеся на грани исчезновения, а также сообщать в полицию о фактах сбора, транспортировке и продаже первоцветов.

К первоцветам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Брянской области, относятся: первоцвет чукотский, цикламен кавказский, первоцвет дарьяльский, ппрвоцвет почколистный, первоцвет Юлии, проломник Козо-Полянского, первоцвет перистый, первоцвет сахалинский, хохлатка Маршалла, печеночница благородная, ветреница лесная, адонис, или горицвет весенний, и прострел луговой.

«Будем верить, что желание того, чтобы наши дети и внуки смогли увидеть эти прекрасные растения не на картинке, а в живой природе, остановят и продавцов, и покупателей», – отметили в департаменте природных ресурсов.