В Брянске украинца осудят за контрабанду 100 килограммов гашиша

В Брянский областной суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Украины Сергея Кныша.

По версии следствия, Кныш пытался провезти с Украины для продажи в России более 100 килограммов гашиша.

10 декабря его задержали на таможенном посту Новые Юрковичи в Климовском районе – наркотики были спрятаны в технологических полостях машины.

Как сообщили в областной прокуратуре, украинцу предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков и покушении на сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.