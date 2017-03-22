В Брянске украинца осудят за контрабанду 100 килограммов гашиша
В Брянский областной суд направлено уголовное дело в отношении гражданина Украины Сергея Кныша.
По версии следствия, Кныш пытался провезти с Украины для продажи в России более 100 килограммов гашиша.
10 декабря его задержали на таможенном посту Новые Юрковичи в Климовском районе – наркотики были спрятаны в технологических полостях машины.
Как сообщили в областной прокуратуре, украинцу предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков и покушении на сбыт наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
Новости регионов
24 Марта, 2017
|+4
|$58
|€63
Бюро по защите прав предпринимателей начало действовать при Брянском реготделении организации «ОПОРА РОССИИ». Оказывается консультативная помощь, в том числе по порядку уменьшения кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков, выкупа арендованного имущества, иным вопросам, связанным с расширением бизнеса, оформлением недвижимого имущества.+
За год количество пользователей сервиса «Управление просмотром» в Интерактивном телевидении от «Ростелекома» выросло в четыре раза и достигло шестнадцати тысяч пользователей.
В филиале ПАО «МРСК Центра»- «Брянскэнерго» прошло отчетное заседание Совета ветеранов предприятия, в ходе которого были подведены итоги работы за 2016 году и определены задачи на будущее.
С начала 2017 года в Брянской области фиксируются многочисленные нарушения пешеходами правил безопасного поведения на железной дороге, которые, в том числе, приводят к трагическим происшествиям.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.