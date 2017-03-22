Брянцев приглашают на «Тотальный диктант»
8 апреля в Брянске пройдет «Тотальный диктант».
Образовательную акцию, направленную на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку, в Брянске организуют Центр молодежных инициатив и Брянский молодежный центр.
Диктант начнется в 14.00. Места проведения: читальный зал областной научной библиотеки имени Тютчева по адресу площадь Карла Маркса, 5; аудитории 101 и 308 в Брянском филиале РАНХиГС по улице Горького, 18.
Регистрация участников начнется 29 марта.
В этом году автором текста диктанта стал писатель Леонид Юзефович.
Новости регионов
24 Марта, 2017
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