Брянцев приглашают на «Тотальный диктант»

8 апреля в Брянске пройдет «Тотальный диктант».

Образовательную акцию, направленную на популяризацию грамотности и повышение интереса к русскому языку, в Брянске организуют Центр молодежных инициатив и Брянский молодежный центр.

Диктант начнется в 14.00. Места проведения: читальный зал областной научной библиотеки имени Тютчева по адресу площадь Карла Маркса, 5; аудитории 101 и 308 в Брянском филиале РАНХиГС по улице Горького, 18.

Регистрация участников начнется 29 марта.

В этом году автором текста диктанта стал писатель Леонид Юзефович.