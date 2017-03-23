Школьники нашли пропавшего в Брянске Николая Подольского
В Брянске успешно завершились поиски 12-летнего Николая Подольского.
Об этом сообщили в региональном УМВД. Напомним, мальчик, нуждающийся в медицинской помощи, пропал 23 марта в Бежицком районе. Около 15.00 Николай вышел из школы, но домой не вернулся.
Найти его удалось утром 25 марта – он находился на территории детского сада «Медвежонок». Его заметили гулявшие неподалеку школьники Илья Мишин, Аня Егорченко и Алина Исакова (на нижнем фото), которые рассказали о странном мальчике продавцам ближайшего магазина и попросили вызвать полицейских.
По данным УМВД, Николай здоров, несмотря на то что, по его словам, он ночевал на улице. Объяснить, почему все это время не возвращался домой, ребенок не может.
Руководство службы по делам несовершеннолетних областного УМВД объявит школьникам благодарность. Полиция также благодарит всех неравнодушных брянцев, принимавших участие в поиске Николая Подольского.
Новости регионов
25 Марта, 2017
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