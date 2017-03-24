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В Брянске сторонники Навального выйдут на «прогулку»

Опубликовано Сегодня, 13:19

26 марта брянские сторонники Алексея Навального присоединились к всероссийским митингам против коррупции.

Поскольку организаторам не удалось получить разрешение на проведение митинга в Брянске, горожанам предложили проявить свою гражданскую позицию с помощью «самоорганизации».

«Мы считаем, что в нашем демократическом обществе каждый должен нести ответственность за свои поступки сам. Организаторы и уполномоченные снимают с себя ответственность, хотя бы потому, что массовый пикет несогласованный. Тем не менее выйти на прогулку мы никому не можем запретить. Мы никого ни к чему не призываем!» – говорится на странице «26 марта. БРЯНСК» в соцсетях.

С утра на площади Ленина в Советском районе проходит одиночный пикет. С плакатами «Требуем расследовать факты коррупции в высших эшелонах власти», «Коррупция убивает», «Димон, держись! Деньги – есть, хорошего настроения!» у памятника Ленину поочередно стояли брянский активист Владимир Барабанов и другие сторонники Навального. На месте дежурят сотрудники полиции.

В 14.00 брянцы намерены «прогуляться» у площади ДК БМЗ в Бежицком районе.

Антикоррупционные митинги, по данным сайта Алексея Навального, сегодня проходят в Омске, Томске, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске и других городах. В Москве сторонники Навального соберутся в 14.00 на Тверской улице.




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