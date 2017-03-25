За покупку 3 граммов наркотика через Интернет брянец получил 3 года
Житель Брянска предстал перед судом по обвинению в незаконном приобретении наркотика в крупном размере.
По информации областной прокуратуры, 15 апреля 2016 года мужчина через Интернет оплатил покупку наркотика.
Получив СМС-сообщение, он забрал «закладку» с 3,1 грамма синтетического наркотика в указанном продавцом месте. В этот же день его задержали полицейские.
Фокинский районный суд приговорил жителя Брянска к трем годам исправительной колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.
Новости регионов
27 Марта, 2017
|+2
|$58
|€62
Депутат Виктор Гринкевич принимает активное участие в жизни Карачевского района.
«Ростелеком» оказывает комплексную услугу по обеспечению функционирования телекоммуникационной инфраструктуры «Радиочастотного центра Центрального федерального округа».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» прошел первый в этом году субботник. Работники предприятия в Брянске привели в порядок сквер Энергетиков и прилегающую к зданию исполнительного аппарата территорию.
С начала 2017 года в Брянской области фиксируются многочисленные нарушения пешеходами правил безопасного поведения на железной дороге, которые, в том числе, приводят к трагическим происшествиям.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.