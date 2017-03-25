За покупку 3 граммов наркотика через Интернет брянец получил 3 года

Житель Брянска предстал перед судом по обвинению в незаконном приобретении наркотика в крупном размере.

По информации областной прокуратуры, 15 апреля 2016 года мужчина через Интернет оплатил покупку наркотика.

Получив СМС-сообщение, он забрал «закладку» с 3,1 грамма синтетического наркотика в указанном продавцом месте. В этот же день его задержали полицейские.

Фокинский районный суд приговорил жителя Брянска к трем годам исправительной колонии общего режима. Приговор в силу еще не вступил.