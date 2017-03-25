На Объездной в Брянске снесут две остановки
С 29 марта из схемы движения общественного транспорта исключат два остановочных пункта «По требованию» по улице Объездной в Советском районе Брянска.
Как сообщили в городской администрации, речь идет об остановках на четной и нечетной стороне улицы, в районе дома № 40.
Изменения связаны с реорганизацией нерегулируемого пешеходного перехода и требованием ГИБДД обеспечить безопасность движения пешеходов.
Новости регионов
27 Марта, 2017
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