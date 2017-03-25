На Объездной в Брянске снесут две остановки

С 29 марта из схемы движения общественного транспорта исключат два остановочных пункта «По требованию» по улице Объездной в Советском районе Брянска.

Как сообщили в городской администрации, речь идет об остановках на четной и нечетной стороне улицы, в районе дома № 40.

Изменения связаны с реорганизацией нерегулируемого пешеходного перехода и требованием ГИБДД обеспечить безопасность движения пешеходов.