В Брянске женщины штурмуют консультации из-за рецептов на контрацептивы

Жители Брянска продолжают жаловаться на очереди в поликлиниках.

Сегодня утром очередь выстроилась в женской консультации в Бежицком районе Брянска. Фото из «зала ожидания» в соцсетях опубликовала одна из местных жительниц.

«Там всегда так. Придя даже к своему времени по записи, можно прождать часа два», – жалуется еще одна жительница Бежицы.

По словам горожан, в Советском районе наблюдается аналогичная картина: «В Советском районе то же самое: в 6.30 – и уже третий а то и пятый, а дальше по нарастающей».

Многие из ожидающих приема женщин рассказывают, что пришли к гинекологу, чтобы получить рецепт на гормональные контрацептивы, которые раньше, до введения новых правил, продавались свободно.

Отметим, что в областном правительстве заявили о победе над очередями в медицинских учреждениях.

«Если и был наплыв пациентов в первые дни марта, то с ним благодаря разъяснительной работе, проведенной по инициативе Правительства Брянской области департаментом здравоохранения, удалось справиться, обстановка в лечебных учреждениях города стабилизировалась, работа ведется в штатном режиме», – успокоила брянцев пресс-службы Правительства региона.