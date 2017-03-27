В ночь на 31 марта в Володарском районе Брянска отключат воду

В ночь с 30 на 31 марта в Володарском районе Брянска будет отсутствовать водоснабжение.

Ограничение продлится с 22.00 30 марта по 8.00 31 марта и затронет дома по улицам Паровозной, Красный Маяк, Володарского, Никитина, Космонавтов, Пушкина, Мичурина, 2-й Мичурина, Суворова, Димитрова, Рылеева, Фосфоритной, Тельмана, Есенина, Чернышевского и микрорайон Сосновый бор.

Как пояснили в мэрии, подача воды прекратится в связи с проведением аварийных работ на водозаборе «Деповский».