Ударивший полицейского житель Трубчевска три года скрывался от суда
В Трубчевске вынесли приговор по уголовному делу о применении насилия к представителю власти.
Как сообщили в региональной прокуратуре, преступление было совершено 21 июля 2013 года. Пьяного мужчину доставили в отдел полиции для оставления административного материала за мелкое хулиганство. Задержанный ударил полицейского отдельного взвода ППСП МО МВД России «Трубчевский» кулаком в лицо, причинив легкий вред его здоровью.
После совершения преступления мужчина скрылся. В ноябре 2013 года его объявили в розыск – лишь спустя три года его задержали и заключили под стражу.
Трубчевский районный суд приговорил его к двум с половиной годам исправительной колонии общего режима.
Новости регионов
29 Марта, 2017
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