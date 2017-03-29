Ударивший полицейского житель Трубчевска три года скрывался от суда

В Трубчевске вынесли приговор по уголовному делу о применении насилия к представителю власти.

Как сообщили в региональной прокуратуре, преступление было совершено 21 июля 2013 года. Пьяного мужчину доставили в отдел полиции для оставления административного материала за мелкое хулиганство. Задержанный ударил полицейского отдельного взвода ППСП МО МВД России «Трубчевский» кулаком в лицо, причинив легкий вред его здоровью.

После совершения преступления мужчина скрылся. В ноябре 2013 года его объявили в розыск – лишь спустя три года его задержали и заключили под стражу.

Трубчевский районный суд приговорил его к двум с половиной годам исправительной колонии общего режима.