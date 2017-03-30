В Брянске от маршрутчика потребовали возобновить вечерние рейсы
Жители Брянска пожаловались в городскую администрацию на отсутствие 55-х маршруток в вечернее время.
Как сообщили в мэрии, в рамках работы по оперативному реагированию на жалобы горожан была проведена проверка соблюдения водителями расписания движения на маршруте № 55 «Радица-Крыловка – поликлиника БАЗ» после 21.30, в результате которой информация подтвердилась.
В адрес перевозчика ИП Ивашина городские власти направили претензию, потребовав соблюдать правила осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.
Новости регионов
30 Марта, 2017
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