В Брянске от маршрутчика потребовали возобновить вечерние рейсы

Жители Брянска пожаловались в городскую администрацию на отсутствие 55-х маршруток в вечернее время.

Как сообщили в мэрии, в рамках работы по оперативному реагированию на жалобы горожан была проведена проверка соблюдения водителями расписания движения на маршруте № 55 «Радица-Крыловка – поликлиника БАЗ» после 21.30, в результате которой информация подтвердилась.

В адрес перевозчика ИП Ивашина городские власти направили претензию, потребовав соблюдать правила осуществления регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам.