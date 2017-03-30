Брянские зоозащитники сняли с дерева голодную ворону
В Брянске спасли просидевшую несколько дней на дереве ворону.
Просьба о помощи была опубликована в волонтерской группе помощи бездомным животным «Подари надежду» в соцсетях.
«Срочно! Помогите снять птицу с дерева. Возможно, сломано крыло, сидит на одном месте несколько суток подряд. От голода грызет ветки дерева, думаю, она там долго не проживет. Кто может помочь?» – 29 марта написала жительница Брянска.
Уже вечером в «Подари надежду» появилась информация о том, что ворону успешно сняли с дерева. В настоящее время зоозащитники пытаются найти для птицы новый дом, поскольку «сейчас она в не очень безопасном месте».
Новости регионов
30 Марта, 2017
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