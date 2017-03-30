Брянец получил 11 лет за убийство собутыльника выстрелом из обреза

Житель Брянска предстал перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия и убийстве.

Вечером 8 ноября 2016 года в доме по переулку Кутузова мужчина выстрелил в 38-летнего знакомого, с которым накануне выпивал, из самодельного многозарядного обреза, изготовленного из однозарядного охотничьего карабина ТОЗ-16. От огнестрельного ранения груди тот умер на месте.

Фокинский районный суд приговорил брянца к 11 годам исправительной колонии строгого режима.