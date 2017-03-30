Брянец получил 11 лет за убийство собутыльника выстрелом из обреза
Житель Брянска предстал перед судом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия и убийстве.
Вечером 8 ноября 2016 года в доме по переулку Кутузова мужчина выстрелил в 38-летнего знакомого, с которым накануне выпивал, из самодельного многозарядного обреза, изготовленного из однозарядного охотничьего карабина ТОЗ-16. От огнестрельного ранения груди тот умер на месте.
Фокинский районный суд приговорил брянца к 11 годам исправительной колонии строгого режима.
Новости регионов
30 Марта, 2017
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Встречу с местными предпринимателями провёл в Карачеве депутат Брянской областной Думы, председатель брянской «ОПОРЫ РОССИИ» Виктор Гринкевич. Обсуждались, как общие вопросы объединения предпринимательских усилий, так и конкретные темы типа завышенной кадастровой стоимости.
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