В Брянске сбитому водителем маршрутки щенку ампутировали лапу
В Брянске спасают щенка, сбитого водителем маршрутного такси.
Как рассказали в волонтерской группе помощи бездомным животным «Подари надежду» в соцсетях, свидетелями ДТП стали две женщины. Напротив бывшего магазина «Заря» собаки перебегали дорогу и на середине проезжей части водитель маршрутки сбил щенка-подростка. Зоозащитники уверены, что водитель сбил собаку умышленно.
«Да так, что щенок кувыркался по проезжей части, лужа крови, переломаны две передние лапы! Этот урод даже не притормозил, а зачем, ведь впереди остановка и надо успеть собрать всех пассажиров, а это деньги», – сообщили в «Подари надежду».
Женщины оттащили щенка на бордюр и стали просить о помощи. Помочь вызвался лишь один мужчина – щенка, потерявшего много крови, положили в коробку и отнесли в ветклинику.
Экстренную помощь оказал ветеринар Константин Осипов. «Правую переднюю лапу не спасти: кости раздробленны, а левая – переломы в плечевом суставе и пока непонятно, что с тазобедренным суставом. Операции длились три с половиной часа: удалена передняя лапа, вторая собрана по кусочкам (спицы, болты), также были поставлены капельницы и уколы», – рассказали зоозащитники.
Сейчас щенок находится у одной из спасших его женщин. Поскольку операция была сделана в долг, волонтеры просят горожан оказать посильную финансовую помощь для реабилитации щенка, которого назвали Джесси.
Деньги можно перевести на карту «Сбербанка» 5469 0800 1046 4290, при переводе необходимо сделать пометку «Для щенка с «Зари». Телефон финансового куратора Галины 8-961-101-60-70.
Новости регионов
30 Марта, 2017
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