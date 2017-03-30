В Брянск доставили мощи Матроны Московской
В Брянский кафедральный собор доставили мощи святой блаженной старицы Матроны Московской.
Мощи в рамках Международной молодежной просветительской программы «Духовная связь» привезли в Брянск в черверг, 30 марта, сообщили в Брянской епархии. Сегодня святыня доступна для поклонения с 14.00.
Мощи пробудут в кафедральном соборе до 8 апреля включительно. Поклониться им можно с 8.00 до 23.00 в нижнем ярусе собора.
Новости регионов
30 Марта, 2017
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