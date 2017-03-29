Двух брянских водителей осудят за взятки автоинспекторам
В Стародубском районе два водителя предстанут перед судом по обвинению в мелком взяточничестве.
Как сообщили в региональной прокуратуре, оба водителя попались при даче взятки 25 декабря 2016 года: один в Стародубе, второй – в селе Воронок. Они передали трем сотрудникам ДПС 8 тысяч и 2 тысячи рублей соответственно.
Так они откупились за непривлечение к административной ответственности за грубые нарушения Правил дорожного движения.
Уголовные дела рассмотрит мировой суд.
Новости регионов
31 Марта, 2017
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