Двух брянских водителей осудят за взятки автоинспекторам

В Стародубском районе два водителя предстанут перед судом по обвинению в мелком взяточничестве.

Как сообщили в региональной прокуратуре, оба водителя попались при даче взятки 25 декабря 2016 года: один в Стародубе, второй – в селе Воронок. Они передали трем сотрудникам ДПС 8 тысяч и 2 тысячи рублей соответственно.

Так они откупились за непривлечение к административной ответственности за грубые нарушения Правил дорожного движения.

Уголовные дела рассмотрит мировой суд.