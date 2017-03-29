В Сельцо классного руководителя наказали за драку пятиклассников
Прокуратура Сельцо разбиралась в обстоятельствах получения травм учеником пятого класса.
Как сообщили в прокуратуре, на перемене между пятиклассниками произошел конфликт, переросший в драку. Один из детей получил травмы и вынужден был обратиться в больницу.
Закон «Об образовании в Российской Федерации» обязывает школы создавать безопасные условия обучения и возлагает на них ответственность за жизнь и здоровье детей.
После вмешательства прокуратуры классного руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Новости регионов
31 Марта, 2017
|+1
|$57
|€61
31 марта по 2 апреля 2017 года состоится 25-ый Международный мемориал заслуженного мастера спорта СССР Николая Фёдоровича Королёва по боксу, посвященный 100-летию со дня рождения прославленного боксёра, при поддержке Брянской «ОПОРА РОССИИ».
«Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта «Дети на льду. Звезды».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги реализации в 2016 году Программы по экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов.
На Унечском участке Брянского региона Московской железной дороги в первой половине апреля 2017 года будут проводиться плановые ремонтно-путевые работы, которые необходимо провести для подготовки инфраструктуры к работе в летний период.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.