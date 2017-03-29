В Сельцо классного руководителя наказали за драку пятиклассников

Прокуратура Сельцо разбиралась в обстоятельствах получения травм учеником пятого класса.

Как сообщили в прокуратуре, на перемене между пятиклассниками произошел конфликт, переросший в драку. Один из детей получил травмы и вынужден был обратиться в больницу.

Закон «Об образовании в Российской Федерации» обязывает школы создавать безопасные условия обучения и возлагает на них ответственность за жизнь и здоровье детей.

После вмешательства прокуратуры классного руководителя привлекли к дисциплинарной ответственности.