В Брянске сотрудники УФАС заказали в офис воду и обнаружили нарушения
Сотрудники Брянского УФАС выявили нарушения при доставке бутилированной питьевой воды.
Компания по доставке воды сотрудничала со службой доставки суши и пиццы и распространяла в офисах рекламные листовки своего партнера.
«Каково же было удивление антимонопольщиков, которым при доставке воды вручили рекламный буклет», – сообщили в Брянском УФАС.
В буклете отсутствовало название, адрес и государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица. Комиссия признала рекламу не соответствующей закону.
Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. В антимонопольном ведомстве назвали распространение подобной рекламы «медвежьей услугой».
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31 Марта, 2017
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