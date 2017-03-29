В Брянске сотрудники УФАС заказали в офис воду и обнаружили нарушения

Сотрудники Брянского УФАС выявили нарушения при доставке бутилированной питьевой воды.

Компания по доставке воды сотрудничала со службой доставки суши и пиццы и распространяла в офисах рекламные листовки своего партнера.

«Каково же было удивление антимонопольщиков, которым при доставке воды вручили рекламный буклет», – сообщили в Брянском УФАС.

В буклете отсутствовало название, адрес и государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица. Комиссия признала рекламу не соответствующей закону.

Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности. В антимонопольном ведомстве назвали распространение подобной рекламы «медвежьей услугой».