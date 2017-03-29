Житель Брянска поблагодарил ГИБДД за светофоры

Житель Брянска Вадим Сергеевич поблагодарил начальника областной Госавтоинспекции Вячеслава Лопатникова за установку светофоров.

Ранее брянец обратился в ГИБДД с просьбой установить светофоры с обратным отсчетом на перекрестке улиц Крахмалева и Костычева в Советском районе.

«Через месяц я увидел дополнительные светофоры на перекрестке. Хотелось бы выразить огромную благодарность руководству УГИБДД за такую оперативную, и, что главное, реальную работу с запросами граждан!» – написал горожанин Лопатникову.