В Брянске к воскресенью потеплеет на 15 градусов
По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 2 марта, дневная температура в Брянске поднимется до 15 градусов тепла.
Сегодня днем столбик термометра показывал 0 градусов, на город обрушился снегопад. Горожане делятся в соцсетях снимками, возможно, последней этой весной метели.
Между тем уже в субботу, 1 марта, в областном центре потеплеет до +3 градусов ночью и +7 градусов днем. 2 апреля ночная температура ожидается в пределах +9 градусов, дневная – около +15 градусов. В выходные возможны осадки в виде дождя.
Новости регионов
31 Марта, 2017
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