В Брянске к воскресенью потеплеет на 15 градусов

По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 2 марта, дневная температура в Брянске поднимется до 15 градусов тепла.

Сегодня днем столбик термометра показывал 0 градусов, на город обрушился снегопад. Горожане делятся в соцсетях снимками, возможно, последней этой весной метели.

Между тем уже в субботу, 1 марта, в областном центре потеплеет до +3 градусов ночью и +7 градусов днем. 2 апреля ночная температура ожидается в пределах +9 градусов, дневная – около +15 градусов. В выходные возможны осадки в виде дождя.