Первокурсница Светлана Поличевская стала «Красой БГУ – 2017»
Победительницей конкурса «Краса БГУ – 2017» стала Светлана Поличевская.
Итоги конкурса, в котором участвовали 11 студенток, подвели в пятницу, 31 марта. «Краса БГУ – 2017» Светлана Поличевская учится на первом курсе факультета педагогики и психологии.
Вице-мисс конкурса признали Александру Белую, студентку третьего курса факультета иностранных языков. «Народной красой» стала Виктория Водянина, студентка второго курса физмата.
В номинации «Оригинальность» победила Полина Степкина, студентка первого курса финансово-экономического факультета, в номинации «Грация» – Виктория Буйневич, студентка первого курса юрфака, в номинации «Очарование» – Виктория Коровикова, студентка первого курса филиала БГУ в Новозыбкове.
Новости регионов
03 Апреля, 2017
|+12
|$56
|€60
Пока издание выходит в качестве вкладки в «Брянские факты».
«Ростелеком» и Федерация фигурного катания на коньках России дали старт второму сезону проекта «Дети на льду. Звезды».
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» подвели итоги реализации в 2016 году Программы по экологической безопасности и рациональному использованию природных ресурсов.
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги 6 и 7 апреля проведут ремонтные работы и асфальтировку площадки в зоне железнодорожного переезда 478 км, расположенного рядом со станцией Комаричи в Брянской области. Для работ назначены технологические "окна" с 10:00 до 17:00.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.