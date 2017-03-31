В Брянске пенсионерка избила сумкой дерущихся собак

Пожилая жительница Советского района Брянска разняла двух дерущихся псов.

Снимками с места событий – недалеко от Славянской площади – в соцсетях поделился пользователь dr. gonzo. На них видно, как женщина решила прекратить драку животных и принялась пинать их ногами и бить сумкой.

По словам автора фото, отважная пенсионерка живет в частном доме за понтонным мостом и прикармливает бездомных собак. Те в свою очередь сопровождают ее во время выходов из дома.

Интернет-пользователи отмечают, что «рыжего жалко, незаслуженно отоварили». «Лапу прикусили нехило, еще и от бабки пакетом прилетело!» – пишет один из горожан.

Автор снимков успокоил «сторонников рыжего», сообщив, что «все закончилось хорошо» и «нормально все с рыжим».