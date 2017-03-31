Будущие рекламщики соберутся в Брянске на фестиваль «PR-стиль – 2017»
25-26 апреля в Брянске пройдет IX Международный студенческий фестиваль PR и рекламы «PR-стиль – 2017».
В Брянском госуниверситете имени академика Петровского соберутся будущие рекламисты и журналисты из России и Белоруссии. Цель проекта – создание межкультурного диалога по проблеме защиты окружающей среды.
В конкурсной программе участники представят экологические видеоролики, фотографии на темы «Водные пейзажи родного края», «В мире животных» и «Зеленый лес», экологические рекламные плакаты, а также рекламные и PR-кампании.
В этом году своим опытом с участниками поделятся управляющий партнер коммуникационного агентства Fresh Russian Communications (Москва) Ксения Алексеева, заместитель директора по экологическому просвещению и туризму заповедника «Брянский лес» Екатерина Пилютина, преподаватель Санкт-Петербургской школы телевидения по классу «Конферанс», создатель реалити-проектов «Разум и Тело», «Создай Себя» Роман Безгин и руководитель первой школы игры на электрогитаре Guitar College в Брянске Денис Носенко.
ЗАО «Брянсксельмаш» и ОАО Пищекомбинат «Бежицкий» объявят тендер, участниками которого станут студенты брянских вузов.
Новости регионов
03 Апреля, 2017
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Пока издание выходит в качестве вкладки в «Брянские факты».
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Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.