Брянского участкового уволили и оштрафовали за «пьяную» взятку автоинспекторам

Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу старшего участкового уполномоченного полиции МО МВД РФ «Стародубский» Андрея Деменина.

Полицейского признали виновным в даче взятки. Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, 25 декабря 2016 года в Погаре Деменин передал трем сотрудникам ДПС 50 тысяч рублей. Взамен он попросил не привлекать его к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Из полиции Деменина уволили. Суд обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Также экс-полицейскому в течение трех лет запрещено занимать должности в государственных органах власти и органах местного самоуправления.