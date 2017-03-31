Брянского участкового уволили и оштрафовали за «пьяную» взятку автоинспекторам
Суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу старшего участкового уполномоченного полиции МО МВД РФ «Стародубский» Андрея Деменина.
Полицейского признали виновным в даче взятки. Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, 25 декабря 2016 года в Погаре Деменин передал трем сотрудникам ДПС 50 тысяч рублей. Взамен он попросил не привлекать его к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Из полиции Деменина уволили. Суд обязал его выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Также экс-полицейскому в течение трех лет запрещено занимать должности в государственных органах власти и органах местного самоуправления.
Новости регионов
03 Апреля, 2017
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